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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'dan cami ve mescitlerde normal saf düzeni talimatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'dan cami ve mescitlerde normal saf düzeni talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla yayınlanan genelge ile cami ve mescitlerde normal saf düzenine geçildi.

BİLECİK (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla yayınlanan genelge ile cami ve mescitlerde normal saf düzenine geçildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla yayınlanan genelge şöyle:

"Covid-19 algını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.

Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kalma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür. Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaat ile kılınan farz namazlarının normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."

(Ali Nargüner/İHA)

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'dan cami ve mescitlerde normal saf düzeni talimatı

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