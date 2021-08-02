"Uzun bir aradan sonra açık havada, müzikle buluşuyoruz!

Bu yaz YBY ile oldukça renkli geçiyor İstanbul'un ilk açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz sezon boyunca yaptığı festivaller ve konserler ile yazı renklendirmeye devam ediyor.