Uzun atlamada olimpiyat madalyalı Luvo Manyonga'ya 4 yıl men cezası verildi
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Uzun atlamada olimpiyat madalyalı Luvo Manyonga'ya 4 yıl men cezası verildi

Uzun atlamada olimpiyat madalyalı Luvo Manyonga'ya 4 yıl men cezası verildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Erkekler uzun atlamada olimpiyat madalyalı Güney Afrikalı atlet Luvo Manyonga, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle 4 yıl spordan men cezası aldı.

Erkekler uzun atlamada olimpiyat madalyalı Güney Afrikalı atlet Luvo Manyonga, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle 4 yıl spordan men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kuralını 3 kez ihlal ettiği için ocak ayında yarışmalardan geçici şekilde men edilen Manyonga, 23 Aralık 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Uzun atlama kategorisinde 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, Londra'daki 2017 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 30 yaşındaki Manyonga, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın da favori atletleri arasında gösteriliyordu.

Güney Afrikalı atlet, 2012'de ise yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle spordan 18 ay men cezası almıştı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) bulunabilirlik bildirimi kuralı doğrultusunda, sporcuların doping kontrolü için güncel bilgileri sağlamaları ve çağrıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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Uzun atlamada olimpiyat madalyalı Luvo Manyonga'ya 4 yıl men cezası verildi - Haberler Spor
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