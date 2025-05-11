Uzun atlama sorusu cevabı ne (Kim Milyoner Olmak İster)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1991'den beri kırılamayan, Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1991'DEN BERİ KIRILAMAYAN, MİKE POWELL'A AİT "UZUN ATLAMA" DÜNYA REKORU KAÇ METREDİR?

A: 5,95

B: 6,95

C: 7,95

D: 8,95

Cevap: D

YARIŞMACI HAKKINDA



Bilal Yasir Küççük kimdir?

Bilal Yasir Küççük 21 yaşında, İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim hayatına devam eden Bilal Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.