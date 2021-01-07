Uzun Aşkın Kısası Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uzun Aşkın Kısası Filmi

07.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:58
Uzun Aşkın Kısası Filmi

Uzun Aşkın Kısası filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Uzun Aşkın Kısası filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Josh Lawson'un üstlendiği Avustralya menşeli romantik komedi filminin başrollerini Rafe Spall, Josh Lawson, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst ve Dena Kaplan paylaşıyor.

Yönetmen: Josh Lawson

Senaryo: Josh Lawson

Oyuncular: Rafe Spall, Josh Lawson , Ronny Chieng, Noni Hazlehurst, Dena Kaplan, Zahra Newman

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Long Story Short

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Avustralya

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 30.07.2021

Uzun Aşkın Kısası Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uzun Aşkın Kısası Filmi - Haberler Sinema
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 17:10:01. #1.15#
title