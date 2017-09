Üzümünüzü 4 Liranın Altında Sattırmayacağız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Üzümünüzü Allah'ın izniyle 4 liranın altında sattırmayacağız. TMO hazırlıklarına başladı. 4 liradan alacağız. 15 gün içerisinde de paranızı ödeyeceğiz" dedi. 2017 yılı kuru üzüm rekoltesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katıldığı törenle Manisa'da açıklandı. Anemon Otel'de düzenlenen kahvaltı programı öncesinde masa krizi yaşandı. Ziraat odaları başkanları kendilerine masa ayrılmadığını görünce törene katılmayarak salon dışına çıktı. Bu durum üzerine harekete geçen AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve AK Parti il Başkanı Berk Mersinli toplantının amacının üreticiler için olduğunu vurgulayarak oda başkanlarını ikna ederek salona girmelerini sağladı.



Kuru üzüm rekoltesi açıklama programında konuşan Bakan Fakıbaba, "Toprak su, çiftçi bilgiyle buluşursa Türkiye farklı yerlere gidecektir. Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz. İnşallah gıdasına güvenen, üreten, hayvancılığı çok iyi bilen, yapan, tarımı çok iyi uygulayan bir ülke olduğumuzda sadece bu bölgede değil dünyada sayılı ülkeler arasına girmememiz için hiçbir neden yok. Su olmadan ot olmaz, ot olmadan et olmaz, et olmazsa süt olmaz. Bunların üzerine temel edeceğiz. Dün bakanlar kurulundaydım. Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız Manisa'ya gitmemi ve selamlarını iletmemi belirttiler. Bizim çok çalışmamız lazım. 50'li yıllarda Almanya savaştan çıkıyor şu anda Avrupa'nın en büyük ülkelerinden birisi. Biz Cumhuriyetin kurulduğundan beri çok daha fazla çalışmış olsaydık şu anda Avrupa'yı fersah fersah geçip Avrupa'nın en önemli ülkesi olurduk. 15 yılda çok büyük hamleler yapmamızı rağmen yeterli olmadığını görüyoruz. Gençlere ve eğitimli insanlara çok ihtiyacımız var" diye konuştu.



Ülkenin içinde bulunduğu durumdan da bahsederek terörü kullanan ülkelere bakmak gerektiğine vurgu yapan Bakan Fakıbaba, birlik ve beraberlik içinde terörü de alt edeceklerini anlattı. Bakan Fakıbaba şunları söyledi:



"Terörü kullanan ülkelere bakmamız lazım. Teröristlerin maşa olarak kullanıldığını bilmeyen kimse yok. Hedefleri bellidir. Güneydoğuda Kürt kardeşlerim çok saygı duyduğum mükemmel insanlardır. Hiçbir zaman terörle ilgileri yoktur, olmamıştır ama dışarıdan öyle bir hava estirilmektedir. Çünkü bereketli topraklar üzerindeler. Bundan sonraki mücadele hiçbir zaman petrol mücadelesi olmayacak, su ve gıda mücadelesi olacak. Onu biliyorlar. En bereketli yerlere gözlerini koymuşlar, kendilerine örgütler yaratarak Türkiye'yi bölme gayretindeler. Ama başaramayacaklar. Bizler Urfa'mızda Antalya'mızda İzmir'de bir olduğumuz müddetçe avuçlarını yalayacaklar."



ÜZÜMCÜNÜN BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA



Üzüm üreticisinin en büyük sıkıntısı olan fiyat konusunda da açıklama yapan ve üreticiyi rahatlatan Fakıbaba, "Üzüm 4 liranın altında olamaz dedi gideceksin bu işi çözeceksin. Üzümünüzü Allah'ın izniyle 4 liranın altında sattırmayacağız. TMO hazırlıklarına başladı. 4 liradan alacağız. 15 gün içerisinde de paranızı ödeyeceğiz. Bu AK Parti hükümetinin bir sözüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın sözüdür. Allah'ın izniyle sizi hiçbir zaman gelirinizi düşürmeyeceğiz. 9 numara üzüm 4 lira. Biz rekolteyi de biliyoruz. Güven her şeyin üzerindedir. Geçen sene yaş üzüm 4 milyon tondu, bu sene 4 milyon 200 bin ton. Geçen sene kuru üzümde 313 bin ton bu sene 310 bin ton. Bunlar güvenilir rakamlardır. Allah'ın izniyle bu sene üreticinin yüzünü güldürmek için buradayız. Bunun için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Şu an TMO başkanım burada ve gerekli araştırmaları yapıyor. Üzümü alacağız, sınırsız bir şekilde alacağız. Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz Allah'ın izniyle" İfadelerini kullandı.



