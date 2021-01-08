Üzümün geni eksi 196 derecede geleceğe taşınıyor
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Üzümün geni eksi 196 derecede geleceğe taşınıyor

08.01.2021 08:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:31
Üzümün geni eksi 196 derecede geleceğe taşınıyor

MANİSA'da üzüm çeşitlerinin geleceğe taşınması için numuneleri eksi 196 santigrat derece sıvı azot tankında muhafaza ediliyor.

MANİSA'da üzüm çeşitlerinin geleceğe taşınması için numuneleri eksi 196 santigrat derece sıvı azot tankında muhafaza ediliyor. Türkiye'de ilk defa Manisa'da uygulanan yöntemle bugünün ürünleri gelecek kuşaklara taşınıp, üzüm geninin hastalıklardan korunması hedefleniyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ihracata yönelik ticari üzüm çeşitleri için çalışma yaptı. Eksi 196 santigrat derece sıvı azot tankında muhafaza edilen üzüm çeşitlerinin numuneleri, gelecek kuşaklar için saklanacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Enstitü Müdürü Akay Ünal, 1453 üzüm çeşidini muhafaza ettiklerini belirterek, Bizim ülkemiz asmanın ana vatanıdır. Çok fazla çeşit ve genetik materyalimiz var. Milli koleksiyon parselimizde 1453 çeşit üzüm çeşidimiz mevcut. Bunların tümünü bitki ve arazi şeklinde muhafaza ediyoruz. Ozon ışığı ile sterilize edilen laboratuvarımızda ise kriyoprezervasyon tekniği ile genetik materyallerimizi eksi 196 santigrat derece sıvı azot tankı içerisinde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Azot tankı içerisine koyduğumuz, toplu iğne başı büyüklüğünde olan materyallerimizi, daha sonra canlılık testlerine tabi tutuyoruz. Bu tekniği hem üzümün genetiğinin uzun yıllar saklanarak gelecek nesillere aktarmak için hem de virüslerden koruma aşaması olarak kullanıyoruz. Bitkilerimizi sıvı azot içerisine koyduğumuz zaman herhangi bir moleküler bölünme ve açılma olmadığı için mevcut şekilde uzun yıllar muhafaza edebiliyoruz. Bitkinin genetik yapısında herhangi bir bozulma olmuyor. Çeşidin ana karakterini muhafaza etmek amacıyla yaptığımız işlemler sayesinde hem eski çeşitlerimizi muhafaza ediyoruz hem de önümüzdeki dönemde elde edeceğimiz melezleme çalışmalarında eski çeşitlerimizi kullanma imkanımız oluyor diye konuştu.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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