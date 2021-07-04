Üzümün başkenti Manisa, üzüm çekirdeği yağında da iddiasını artırıyor
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Üzümün başkenti Manisa, üzüm çekirdeği yağında da iddiasını artırıyor

Üzümün başkenti Manisa, üzüm çekirdeği yağında da iddiasını artırıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da, dünya genelinde talebi hızla artan üzüm çekirdeği yağı üretiminin geliştirilmesi için başlatılan projede ilk ürünler elde edildi.

Üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da, dünya genelinde talebi hızla artan üzüm çekirdeği yağı üretiminin geliştirilmesi için başlatılan projede ilk ürünler elde edildi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BAEM), koruk suyu, pekmez, reçel ve marmelat gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra üzüm cipsi, üzüm gazozu gibi alternatif ürünlere üzüm çekirdeği yağını da ekledi.

Enstitü bünyesindeki işletmede üretilen pekmez, reçel ve üzüm suyunda kullanılan üzümlerin posasından kalan çekirdekler kurutularak sıkıldı.

Kozmetik ve eczacılık sanayisinin yanı sıra bazı yemeklerde sos olarak da kullanılabilen üzüm çekirdeği yağı, enstitütü bünyesinde üretilmeye başlandı.

"100 kilogram çekirdekten 6 ila 20 litre arasında yağ çıkıyor"

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen üzüm çekirdeği yağının, zahmetli bir üretim süreci bulunduğunu söyledi.

Ürünün, sağlık sektöründe yaygın olarak kullanıldığına dikkati çeken Ünal, şu bilgileri verdi:

"Çekirdek yağı içerisindeki asitlerin yüzde 90'a yakını doymamış yağ asitleri. İçerisindeki bileşikler C ve E vitaminleri. Antioksidan madde içermekte. Özellikle E vitamini kaynağı olarak çok daha yoğun bir kaynak. Yağın içindeki bileşikler vücutta serbest radikallerin oluşturduğu maddeleri engellediği için aynı zamanda anti-kanserojen olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında yaşlanma karşıtı olarak da kullanılıyor. Yurt dışında özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkelerde yoğun üretimi yapılmakta. Bizim ülkemizde de artık değerlendirilmeye başlandı."

Ünal, üzüm çekirdeği yağının oldukça kıymetli biri ürün olduğunu belirterek, üzümün, yağıyla da kente ve ülkeye katma değer yaratmasını istediklerini ifade etti.

Çekirdek yağıyla ilgilenen girişimciler bulunduğunu, onlara yol göstermek istediklerini kaydeden Ünal, "Geniş bir kullanım alanına sahip çok katma değerli bir ürün. 50 mililitrelik ürün yaklaşık 50 lira değerinde. Yağın verimi üzüm çeşidine göre değişiyor. Yüzde 6 ile 20 arasında bir randımana sahip. Yani 100 kilogram çekirdekten 6 litre ila 20 litre çekirdek yağı elde edebiliyoruz." diye konuştu.

Üzümün başkenti Manisa, üzüm çekirdeği yağında da iddiasını artırıyor
Üzümün başkenti Manisa, üzüm çekirdeği yağında da iddiasını artırıyor
Üzümün başkenti Manisa, üzüm çekirdeği yağında da iddiasını artırıyor
Üzümün başkenti Manisa, üzüm çekirdeği yağında da iddiasını artırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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