Üzümü Toplayamayınca Ağacın Gövdesine Kameriye Yaptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Fatih Altun, arazisinde bulunan yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki ağacın gövdesine asma kameriye yaptı.

Arazisinde bulunan pelit ağacını saran üzüm asmasının yükseklerindeki yaprakları ve meyvesini toplayamayan Altun, çözümü ağacın gövdesine asma kameriye yapmakta buldu.

Bir yamaçta bulunan yaklaşık 25 metrelik ağacın gövdesinde yerden 15 metre yüksekliğinde yapılan asma kameriyeye, 15 metrelik tahta köprüyle ulaşılabiliyor.

Fatih Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yamaçta bulunan ağaca yaptığı asma kameriyeye yamaçta bulunması dolayısıyla tahtadan köprüyle ulaşabildiklerini söyledi.

Kameriyeyi çocuklarıyla 10 günde tamamladıklarını belirten Altun, şöyle devam etti:

"Çok yüksek olduğu için ağaca çıkamıyorduk, üzümler de ziyan oluyordu. Ne yapabilirim diye düşünürken aklıma kameriye yapmak geldi. Hafta sonları çocuklarım ve misafirlerimle güzel vakit geçiririz, çay sohbeti yaparız, üzümleri ve yapraklarını da kolayca toplayabiliriz diye düşündüm.

Kameriye ilgi gördü, şaşıranlar oldu. 'Bunu ne yapacaksın?' diye soranlar oldu. Komşularım, merek eden arkadaşlarım geldiler, baktılar. Ağacın gövdesine yaptığımız kameriye sayesinde üzümlerimiz ve yapraklarını kolayca topluyorum."

Altun, asma kameriyeyi ağaca çivi çakmadan çelik halatlarla bağladığını vurgulayarak, üstünü de kapatmayı düşündüğünü dile getirdi.

Fatih Altun'un kızı Elvan Altun da kameriye yapılırken babasına yardımcı olduğunu belirterek, "Ağacın çok yukarılarına çıkan asmadaki üzümleri yiyemiyorduk, çürüyordu. Şimdi onları topluyoruz, ihtiyacımız kadarını kullanıyor, fazlasını da satarak kazanç elde ediyoruz." diye konuştu.

Fatih Altun'un babası Hasan Altun da oğlunun yaptığı kameriyeden Ünye'yi izleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Kaynak: AA