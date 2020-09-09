Üzümü aşırı sıcaklar vurdu Kilis'te üzüm hasadı başlarken, üreticiler aşırı sıcaklar nedeniyle üzümlerin zarar gördüğünü söyledi.

Kilis'te üzüm hasadı başlarken, üreticiler aşırı sıcaklar nedeniyle üzümlerin zarar gördüğünü söyledi.

Kilis merkez köyleri ile Musabeyli ilçesine bağlı köylerde üzüm hasadı 15 gün önce başladı. Kilis İl merkezinde ise üzüm hasadına yeni başlanırken, aşırı sıcaklar üzüm üreticisinin ürün kaybına neden oldu.

Kilis'te sofralık üzüm çeşitlerinin yanında pekmez başta olmak üzere üzüm suyundan çeşitli üzüm tatlıları üretiliyor. Kilis Tekel Suma Fabrikasının kapatılmasından sonra üzüm üreticilerinin büyük bölümü bağlarını ya sofralık üzüm çeşitlerine çevirdi, yada bağları sökerek fıstık ve zeytin ekti.

Üzüm üreticisi olan ve aynı zamanda Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür, aşırı sıcaklar nedeniyle üzümde çökme olduğunu ifade ederek, "44-45 derece sıcaklığı görüldüğü ilimizde bağlarda sorun oluşturdu. Bunun nedeni üzüm çeşidimizden kaynaklanıyor. Üzüm çeşitlerimiz üzüm suyu çıkarılarak pekmez ve benzeri ürünler için kullanılması nedeniyle aşırı sıcaklara dayanamıyor. İnsanlar ürünleri bakmıyor, çünkü para etmiyor. Bugün en kaliteli üzümü 1 TL 15 kuruşa alıyorlar. Geçen yıl 1 TL 75 kuruştu. Bu yıl nedenle 1 TL 15 kuruşa çektiler. Devletimizden Çaykur ve fındığa fiyat açıkladığı gibi onlara destek olduğu gibi Kilis'te de üzüm üreticilerine sahip çıkarak, fiyat kotası koymasını istiyoruz. Üreticilerin sadece tüccarların eline bırakılmaması gerekiyor. Kilis'te geçim kaynağı, üzümcülük, fıstıkçılık ve zeytinciliktir. Bu yıl sadece para eden fıstıktır. 1 kilo üzüm 1 lira, bir bardak çay 1 liradır. Kilis'te daha önce Tekel Suma Fabrikasının ihtiyacına göre üzüm yetiştirildiği için bu tür üzümler yetiştirildi. Tekel Suma Fabrikası da kapatıldığı için pazarlamada sıkıntı yaşanıyor" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA