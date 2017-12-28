Üzümlü Sınır Kapısında Hareketlilik

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyünde Irak ile Türkiye bağlantısını sağlayan Üzümlü Sınır Kapısında aylık ortalama 24 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı belirtildi.



Bir süre önce hizmete açılan ve aylık ortalama 24 bin kişinin giriş çıkış gerçekleştiği Irak-Türkiye bağlantısını sağlayan Üzümlü Sınır Kapısı, Çukurca'nın ekonomisi açısından da çok önemli bir rol oynuyor. Çukurca ilçe sınırlarında bulunan Üzümlü Sınır Kapısını ziyaret eden Kaymakam Temel Ayca, buradaki yetkililerden sınır kapısı hakkında bilgi aldı.



Aylık ortalama 24 bin giriş çıkışın gerçekleştiği Irak-Türkiye bağlantısını sağlayan Üzümlü Sınır Kapısının, Çukurca'nın ekonomisi açısından çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Ayca, sınır kapısındaki bir takım eksikliklerin tamamlanması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Irak ve Türkiye tarafından gelen sürücüler ise, hafta sonları da sınır kapısının açık olması talebinde bulunarak, kapının sadece hafta içi 5 gün hizmet verdiğini ifade ettiler. - HAKKARİ