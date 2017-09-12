Üzümlü Kurabiye Tarifi - Pastaneden Almadığınızı Kanıtlamanız Gerekebilir : )

Bugün sizlere pastane lezzetinde üzümlü kurabiye tarifini paylaşıyoruz. Bu nefis üzümlü kurabiye tarifi için kalem ve defterinizi hazır tutabilirsiniz. Ceviz ve limonun kattığı lezzetle üzümlü kurabiyeyi kolayca evinizde hazırlayabilirsiniz. Misafirlerinize çayın yanında kolayca hazırlabileceğiniz üzümlü kurabiye görüntüsü ve lezzetiyle herkesin beğenisini alabilirsiniz. Üzümlü kurabiye tarifimiz sayesinde çocuklarınıza üzümü bol bol yedirebilirsiniz. Sizde üzümlü kurabiye tarifini denemek isterseniz videomuza göz atabilirsiniz. Üzümlü kurabiye tarifimizi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )