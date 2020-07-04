Üzümlü'de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak Üzümlü'de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak.

Üzümlü'de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Üzümlü ilçesinde belediye tarafından 40 dönümlük alanda oluşturulan dut bahçesinde incelemelerde bulundu. 700 adet dut ağacının bulunduğu bahçede Üzümlü ilçe kaymakamlığı tarafından uygulanacak proje ile ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılması planlanıyor. Bölge için önemli bir proje olduğuna vurgu yapan Vali Mehmet Makas'a emeği geçenleri tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Makas Üzümlü ilçesi ziyaretinde makam aracı ile seyir halinde iken selam durup el sallayan çocukların yanına da giderek, çocuklar ile sohbet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA