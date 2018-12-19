Alaşehir ve Sarıgöllü üzüm üreticilerinin korkulu rüyası olan dere taşkınları DSİ tarafından başlatılan yatak düzenleme çalışmalarıyla sona erecek. 50 bin dekar arazideki taşkın riskini minimize etmek amacıyla Alaşehir Çayı'nda başlatılan yatak düzenleme çalışmaları kapsamında 15 kilometrelik hattın temizlendiği açıklanırken, nehir yatağından da toplam 414 bin 600 bin metreküp rüsübat çıkarıldığı bildirildi.

'Sultaniye' üzümleri ile tüm dünyada meşhur olan Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki üzüm üreticilerinin korkulu rüyası sona eriyor. Gediz Nehri'nin en büyük kollarından olan Alaşehir Çayı'nda DSİ tarafından başlatılan yatak düzenleme çalışmalarında 15 bin metrelik hat temizlendi.

2017 ekim ayında başlayan çalışmalara 1 Paletli Ekskavatör, 2 Adet Paletli Ekskavatör, 1 adet paletli traktör ile devam eden DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 kilometrelik hattan toplam 414 bin 600 metreküp rüsübat temizledi.

Alaşehir Çayı'ndan toplam 861 bin 430 metreküp rüsübat çıkarmayı hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü yatak çevresine yapılacak tahkimatlarla birlikte toplam 50 bin dekar üzüm bağını taşkın riskinden kurtarmış olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA