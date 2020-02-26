Üzüm üreticileri budama mesaisine başladı

26.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:06

Bölgede "üzüm cenneti" olarak anılan Hatay'ın Hassa ilçesinde, yeni sezon öncesi budama çalışmaları başladı.

Üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı ilçede, üreticiler, havaların güneşli gitmesiyle budama çalışmaları için üzüm bağlarına akın etti.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin bağlarda tıraşlama işlemlerini güneşli günlerde yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların en büyük geçim kaynaklarının tarımsal faaliyetler, bunlardan en önemlisinin de bağcılık olduğunu belirten Şahiner, şöyle konuştu:

"Şu an üzüm bağlarının bakım ve imar zamanı. Tüm çiftçilerimizin budama ve bakım işleriyle meşgul. Bu işlem hasada kadar devam ediyor. İçinden çıktığın gün hastalanır, zarara girer. Onun için durmadan bakımını yapıp korumak lazım. Gübrelenmesiydi, ilacıydı, sulanmasıydı gibi işlemler devam edecek. Üreticinin arazide çalışabilmesi için iklim el verdiği sürece bakım işlemleri hasat zamanına kadar devam eder. Şu ana kadar iklim güzel. Yağışlar güzel. Temennimiz üreticilerimiz iyi bir mahsul alırlar."

Üreticilerden Mahmut Adil de bağ budamanın zor ve meşakkatli bir iş olduğunu aktardı.

Bağlardaki tıraşlama işlemlerinin üzüm köküne çok faydalı olduğunu ifade eden Adil, "Şu an bağlarımızı buduyoruz. Budama aynı saç tıraşı gibi. Kesmezsen dağınık olur. Budak sayesinde hastalıklı, ince kolları kesip atıyoruz. Daha çok verim almak için budak yapıyoruz." dedi.

Adil, tıraşlama yapılan çalıları traktörlerle evlere götürüp yaktıklarını kaydetti.

Üretici Ahmet Abeş, üzüm yetiştiriciliğinin yorucu bir iş olduğunu, hasadın iyi geçmesi halinde tüm yorgunluklarının gittiğini anlattı.

Kaynak: AA