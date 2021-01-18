"Üzüm"ün yolculuğu sanal sergide gözler önüne serildi
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"Üzüm"ün yolculuğu sanal sergide gözler önüne serildi

18.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:23

Beyşehirli fotoğraf sanatçısı Feray Bilir, yeni yılın ilk sanal sergisinde bağ bozumundan pekmez yapımına kadar uzanan öyküyü fotoğraflarla anlattı.

Beyşehirli fotoğraf sanatçısı Feray Bilir, yeni yılın ilk sanal sergisinde bağ bozumundan pekmez yapımına kadar uzanan öyküyü fotoğraflarla anlattı.

Bilir'in "Üzüm" isimli fotoğraf sergisi sanal ortamda açıldı. Bilir'in bağ bozumundan pekmez yapımına uzanan öyküyü fotoğraflarla anlattığı sanal serginin açılışına Sille Sanat Sarayı üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Sergide, Bilir'in eylül ve ekim aylarında Beyşehir'in Huğlu Mahallesinde yaptığı mesaiyle objektiflere yansıttığı çalışmanın 32 fotoğraf karesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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