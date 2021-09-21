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Üzüm tarlada 3,5 TL markette 10 TL

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Haberler | Ekonomi

Üzüm tarlada 3,5 TL markette 10 TL Gaziantep'te çiftliler topladıkları üzümleri tarlada 3,5 TL'den satarken marketlerde ise 10 TL'den satılıyor.

GAZİANTEP (İHA) - Üzüm tarlada 3,5 TL markette 10 TL

GAZİANTEP - Gaziantep'te çiftliler topladıkları üzümleri tarlada 3,5 TL'den satarken marketlerde ise 10 TL'den satılıyor.

Gaziantep'te çiftçilerin binbir emekle yetiştirdiği üzümün hasadı başladı. Çiftçiler tarlada üzümlerini 3,5 TL'den sattıklarını ifade ederek, marketlerde ise bu fiyat 10 TL'ye çıkıyor. Çiftçi Mehmet Cihan, üzümün veriminden memnun olduklarını ifade ederek, fiyatın tarlada 3,5 TL olduğunu marketlerde ise bunun 3 katına satıldığını söyledi.

"Tarlada fiyatımız 3,5 TL'dir"

Çiftçi Mehmet Cihan tarlada üzümü 3,5 TL'ye sattıklarını ifade ederek, "Bu sene maşallah geçen senelere göre hasadımız iyidir. Verimden memnunuz. Bu sene hava biraz kurak geçtiği için üzüm biraz bozulmaya başladı. Tarlamdan bu sene 2,5 ton üzüm almayı bekliyoruz. Marketlerde fiyatlar çok yüksek. Biz burada üzümü 3,5 TL'den satıyoruz. Ama marketlerde en düşük 7,5 TL ile 10 TL'ye satılıyor" diye konuştu.

Üzüm tarlada 3,5 TL markette 10 TL

Üzüm tarlada 3,5 TL markette 10 TL

Üzüm tarlada 3,5 TL markette 10 TL

Üzüm tarlada 3,5 TL markette 10 TL
İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Ekonomi Haberleri
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