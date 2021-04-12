Üzüm Kart vatandaşa destek esnafa can suyu olacak
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Üzüm Kart vatandaşa destek esnafa can suyu olacak

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Üzüm Kart vatandaşa destek esnafa can suyu olacak

Buca Belediyesi, ilçe genelinde yapılan sosyal yardımların en etkili şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak Üzüm Kart Projesi'ni hayata geçirdi.

Toplu İş Sözleşmesi'yle aylık yardım alan bin 300 personele dağıtımı gerçekleştirilen Üzüm Kart'lar, belediye tarafından yapılan sosyal yardımların Buca'daki anlaşmalı işletmelerde kullanılmasını sağlayacak, esnafa can suyu olacak.

Kentteki sosyal yardım faaliyetlerinde yeni bir dönem başlatan Buca Belediyesi; personel, esnaf ve vatandaşa destek olacak Üzüm Kart Projesi'ni hayata geçirdi.

Belediye tarafından yapılan sosyal yardım faaliyetlerinin en doğru, en etkili kullanımını sağlamak için başlatılan Üzüm Kart Projesi'nin dağıtımları, ilk olarak belediye personellerine gerçekleştirildi.

Belediye şirketi Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim Şirketi'nde görev yapan bin 300 personel, Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 5'nolu Şube arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hak ettiği gıda yardımını, kişiye özel teslim aldıkları Üzüm Kart'larına yatan bakiyelerle harcayabilecek.

SOSYAL YARDIMLAR ÜZÜM KART İLE YAPILACAK

Üzüm Kart, personelin yanı sıra belediye tarafından hemşehrilere yapılacak sosyal yardımlarda da kullanılacak. Vatandaşlar, kartlarına yatan bakiyeleri ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecek.

ESNAFA CAN SUYU

Üzüm Kart Projesi, kullanıcılarının yanı sıra, özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren Buca esnafına da nefes aldıracak. Hazırlanan proje kapsamında Üzüm Kart'lara yüklenen bakiyeler sadece Buca'da hizmet veren ve anlaşma sağlanan işletmelerde geçerli olacak. Buca'da yapılacak harcamalar,ilçedeki esnafın kalkınmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: Bültenler

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