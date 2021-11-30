Tarih boyunca bolluğun ve bereketin simgesi olarak kullanılan üzüm, son zamanlarda anne ve babaların çocuklarına koyduğu gözde isimlerden biri. Peki Üzüm isminin anlamı nedir?Üzüm ismi ne demek? sizler için araştırdık.

ÜZÜM İSMİ NE DEMEK?

Asma yaprakları arasında yetişen ve yazın son günlerinde hasat edilmeye başlanan üzüm, bolluk ve bereketin simgesidir. Kuran-ı Kerim'in 11 ayetinde geçmektedir.

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