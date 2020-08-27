Üzüm işçilerini taşıyan traktör panelvanla çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör ile kapalı kasa panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör ile kapalı kasa panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle açık kasa traktör römorkunda bulunan üzüm işçileri asfalt yola savrulurken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İstanbul-İzmir karayolu Tirkeş Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde üzüm işçilerini açık kasa römorkunda taşıyan M.A. idaresindeki 45 UB 3159 plakalı traktör, ana yola çıktığı sırada Akhisar yönünden Saruhanlı istikametine gitmekte olan A.Y. idaresindeki 45 NN 699 plakalı Fiat marka panelva ile çarpıştı. Traktörün açık kasasında bulunan tarım işçileri asfalt yola savruldu. Kazada traktör kasasında bulunan tarım işçilerinden Zöhre Sağ ve Nilgün Gülal olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 10 kişi de yaralandı. Ağır yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle kapalı kasa panelvan da refüje çıkarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken, kazanın olduğunu duyan işçilerin yakınları kaza yerine akın etti. Sinir krizi geçiren işçi yakınlarının feryatları yürekleri burktu. Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza yerine gelen Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Hepimize geçmiş olsun. Tirkeş Mahallemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da mevsimlik işçilerimiz üzüm hasadına gidiyordu. Bugün de yine sabah mevsimlik işçilerimiz üzüm bağına giderken arkadan bir minibüs ya da aracın çarpması sonucu meydana gelmiş bir kaza. İnşallah daha fazla can kaybı yaşamayız. İnşallah buralarda bu kazalara önlem alınır da bir daha böyle acı olaylar yaşamayız. Hepimize geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA