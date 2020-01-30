Üzüm için sigorta zamanı

30.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:15

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde üzüm ürünü için poliçe kabullerinin bölge ve çeşide göre değiştiğine dikkat çekilerek, erkenci çeşitlerde 7 Şubat'ta, diğer çeşitlerde ise 21 Şubat'ta sona ermeye başlayacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Üreticilerin son poliçe kabul tarihlerini, acentelerinden ya da tarsim.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekleri hatırlatıldı. Üzüm ürünü için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acentelerinden prime sağlanacak yüzde 67'ye varan devlet desteği ile sigortanın yaptırılabileceği belirtildi.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artıyor. Bilindiği üzere, üzüm ürününde 'don' riski için en kritik aylar Mart ve Nisan. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi ve gelir kayıpları yaşanmaması için tarım sigortası ihmal edilmemelidir. Şimdi vakit kaybetmeden, poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine giderek, üzüm ürününüzü dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ile isteğinize bağlı ek olarak alınabilecek don ve yağmur risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalatınız.

Ayrıca asmalarınızın kendisi ile fidanları; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı, bağlar için dolu ağı ve örtü sisteminiz ile destek (telli terbiye) sistemleriniz; dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerine karşı, asma yapraklarınız ise; isteğinize bağlı olarak, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını risklerine karşı güvence altına alınabiliyor."

(İHA)

Kaynak: İHA