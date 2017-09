Üzüm Fiyatlarını Protesto İçin Bağını Köklemeye Başladı

Üzüm fiyatlarını protesto için bağını köklemeye başladı

Manisalı üreticilerin fiyat açıklanmamasına tepkisi sürüyor

Fiyatları protesto etmek için üzüm bağını söken üretici Ömer Yıldırım:

"Cebimden daha fazla para çıkıyor"

"Bağa makas vurduğumda içim yanıyor"



MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir üretici bir türlü yükselmeyen ve düşük olan üzüm fiyatlarını protesto etmek için, 11 dönümlük üzüm bağında kökleme işlemlerini başlattı.

Salihli'nin Çökelek Mahallesi'nde yaşayan ve babadan çiftçi olduğunu ifade eden Ömer Yıldırım, üzüm fiyatlarını protesto etmek ve tepkisini göstermek amacıyla Karayer mevkiinde bulunan 11 dönüm bağını kökleme işlemlerine başladığını söyledi. Yıldırım, kökleme çalışmalarının ise yaklaşık 10 gün devam edeceğini belirtti.

"Hesap yaptım, cebimden daha fazla para çıkıyor"

6 yaşındaki bağımı, girdilerin, maliyetlerin fazla olduğu için köklemek zorunda kaldım. Bugün bu bağa, alt ve üst gübre başta olmak üzere budak, bağlama, mazot, işçilik ve sigorta maliyetlerinin ağır olduğu için, on bir buçuk dönüm bağımı köklemek zorunda kaldım. Her yıl aldığımız, ilaç olsun, gübre olsun yüzde 20-25 zamlanırken, geçen yıl 3 lira 40 kuruşa verdiğimiz üzüm fiyatı, bu yıl 3 lira 50 kuruştur. Bunun hesabını yaparak benim cebimden çıkan paranın daha fazla olduğunu gördüm. Artık maliyetini kurtarmıyor. O yönden hesabını yaptım, bu 6 yaşındaki bağımı köklemek zorunda kaldım" dedi.

"Bağa makas vurduğumda içim yanıyor"

Babadan bağcı olduğunu ve 6 yıldır da 3 çocuğu ile birlikte bu bağın işçiliğini birlikte yaptıklarını belirten Yıldırım "Bütün emeklerimizi ve hayallerimizi kurduk. Ama artık şu bağı budarken zevk almıyorum. Bağa her makas vurduğumda içlerim yanıyor. O kadar üzülüyorum ki, sanki bir insanı katletmiş gibi geliyor bana. Ama mecbur kaldım, zarar zarar, maliyetler fazla, fiyatların düşük olduğu için çıkamaz bir hale geldik. Kısacası bağımı köklemeye mecbur kaldım" dedi.