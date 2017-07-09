Üzüm Bağlarında Uygulamalı Staj Eğitimi

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bu yıl staj yapma hakkı kazanan çeşitli üniversitelerden 19 öğrenci, teorik bilgilerini üzüm bağlarında uzmanlar eşliğinde pratiğe döküyor.



Öğrenciler 20 ile 45 gün arasında müdürlük bünyesinde staj yaparak Türkiye'deki üzüm bağları üzerinden araştırmalar yapacak.



Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, yaptığı açıklamada, müdürlük olarak bakanlık tarafından izinle öğrencilere staj yapma imkanı sağladıklarını söyledi.



Kuruma gelen stajyerlerle belirlenen süre zarfında çalıştıklarını ifade eden Ünal, bunun hem kurum hem de öğrenciler açısından çok iyi bir tecrübe olduğunu kaydetti.



Ünal, stajla öğrencilerin araziyi yakından görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Sektörde çalışma şartları bulurlarsa mezun olduktan sonra Bağcılık Enstitü Müdürlüğü'nde staj yapmış olma durumlarını referanslarına yazıyor ve bunun CV'lerinde de kullanıyorlar. Bu anlamda memnunlar. Bakanlığımızın izin verdiği oranda stajyer istihdamı sağlayabiliyoruz. 2017 yılı için 19 arkadaşımız burada staj yapıyor. 20 ila 45 gün arasında değişen sürelerde bizle beraber oluyorlar. Türkiye'nin birçok üniversitesinden öğrenciler burada çalışıyor."