Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi
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Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi

20.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:20
Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi

MANİSA'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle üzüm üreticileri, bağlarda erken uyanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

MANİSA'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle üzüm üreticileri, bağlarda erken uyanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bağların 20 gün erken uyanmaya başlaması çiftçiyi tedirgin ederken, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, çiftçiye, mağdur olmamaları adına TARSİM sigortalarını yaptırma çağrısında bulundu.

Manisa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve sıcaklık değerlerinin belirsizlik göstermesi, üzüm bağlarının erken uyanmasına neden oldu. Vaktinden 20 gün önce uyanan bağlar, çiftçiyi tedirgin etti. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, erken uyanmanın büyük bir tehlike olduğunu, bu nedenle rekoltede yüzde 20 oranında düşüş olacağının beklendiğini söyledi.

'TEHLİKELİ BİR DURUM'Okur, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kış aylarındaki aşırı sıcaklardan dolayı Saruhanlı'daki bağlar aşırı strese girdi. Bu stresten dolayı bağlarımız şu an da uyanmaya başladı. Hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki hafta hava sıcaklığının eksilere düşmesi bekleniyor. Bu da bizim için tehlikeli bir durum. İnşallah bu kadar zararla atlatırız. Şu an yüzde 20 bir uyanma var. Tabi ki rekolteye zarar verecek. Daha şubatın ortasında bağların uyanması, bizi tedirgin ediyor. Normal şartlarda mart başlarında bu bağların uyanması beklenirken, şubat ayında bağların göz çıkarması çok tehlikeli. Daha önümüzdeki günlerde ne soğuklar yaşayacağımız belli değil" diye konuştu.'BAĞLAR KÖKÜNDEN KURUYABİLİR'

Okur, "20 gün erken uyandı bağlar. Ürün kaybına yüzde 20 bir zarar vermesi bekleniyor. Patlamış bağlar, yaşanacak soğuklarda kökünden kurumaya kadar gidebilir. Bu yıl çok tehlikeli bir durum görünüyor. Tüm çiftçilerimizi buradan uyarıyorum. Çiftçilerimizin bir an önce TARSİM sigortalarını yaptırarak, kendilerini güvene almalarını istiyorum."


Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi
Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi
Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi
Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi
Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi
Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi
Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi
Üzüm bağlarında 'erken uyanma' tehlikesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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