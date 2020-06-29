Üzüm bağlarında entegre mücadele sürüyor
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Üzüm bağlarında entegre mücadele sürüyor

Erzincan'ın meşhur tarımsal ürünlerinden biri olan Cimin Üzümü yetiştiriciliği yapılan alanlarda entegre mücadele çalışmaları devam ediyor.

Üzüm bağlarında entegre mücadele sürüyor
29.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:24

Erzincan'ın meşhur tarımsal ürünlerinden biri olan Cimin Üzümü yetiştiriciliği yapılan alanlarda entegre mücadele çalışmaları devam ediyor.

Üzümlü ilçesi ve köylerinde yaygın olarak baran sistemi le yetiştiriciliği yapılan Cimin Üzümü gerek Erzincan'da gerekse çevre illerde büyük beğeni kazanıyor. Haziran ayı itibarıyla üzüm bağlarında yapılan gözlemlerde bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri üzüm sahalarını aralıksız gezerek çiftçilerle işbirliği içerisinde verim ve kalitenin yüksek olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlarda yürütülen entegre mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Cimin üzümünün Erzincan ve Üzümlü ekonomisine büyük katkı sağladığını, Eylül ve Ekim aylarında hasad edilen üzümün ülkenin dört bir yanına pazarlandığını söyledi. 2019 yılında 9500 dekar alanda 5.060 ton üretim gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, rekoltenin bu yıl daha da yükselmesini beklediklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin bağlarda yürütülen entegre mücadele programı hakkında "Bağ alanlarında entegre mücadele kapsamında Müdürlüğümüz ekiplerince üzüm üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde kurmuş olduğumuz 7 adet eseysel çekici tuzaklarin haftalık düzenli olarak kontrolleri yapılmaktadır. Kontroller sırasında üreticiler ile bire bir görüşülerek salkım güvesi ile yapılacak olan mücadele programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda Üzümlü ilçesine bağlı Piskidağ köyünde 2 adet, Üzümlü merkezinde 5 adet olmak üzere toplamda 7 adet eseysel çekici tuzak kurulmuştur. Tuzaklarda periyodik olarak sayım yapan ekiplerimiz salkım güvesi ve diğer zararlıların belirli bir eşiği aşması durumunda çiftçilerimize gerekli uyarıları yapmaktadır" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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