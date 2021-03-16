Üzüm bağlarında budama çalışması
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Üzüm bağlarında budama çalışması

16.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:26
Üzüm bağlarında budama çalışması

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Vapur Tepe Mahallesi'nin sakinleri, havaların ısınmasıyla birlikte üzüm bağlarını temizleyerek budama çalışması başlattı.

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Vapur Tepe Mahallesi'nin sakinleri, havaların ısınmasıyla birlikte üzüm bağlarını temizleyerek budama çalışması başlattı.

Derecik ilçesine bağlı Vapur Tepe Mahallesi'ndeki üzüm bağlarında temizleme çalışması başlatıldı. Neredeyse her köylünün bir üzüm bağına sahip olduğu Derecik'te, vatandaşlar genellikle imece üslüyle birbirine yardım ederek çalışıyorlar. Reis Evin isimli vatandaş, her işin emek ve alın teri istediğini söyledi. Evin, "Üzüm bağlarına sahip olmamıza rağmen ticaretini yapamıyoruz. Üzüm yetiştiriciliğini sadece tüketmek amacıyla yapıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Üzüm bağlarında budama çalışması
Üzüm bağlarında budama çalışması
Üzüm bağlarında budama çalışması
Üzüm bağlarında budama çalışması
Üzüm bağlarında budama çalışması
Üzüm bağlarında budama çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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