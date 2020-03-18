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Alaşehir, Manisa, Ekonomi

Üzüm bağları dondan zarar görmesin diye lastik yaktılar

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün, Manisa genelinde 20 Mart'a kadar yaptığı zirai don uyarısı sonrasında üzüm bağlarının göz vermeye başladığı Alaşehir ilçesinde üreticiler, bağlarında bir yandan saman ve lastik yakarak bir yandan da damlama sulama sistemlerini açarak, önlem almaya çalışıyor.

18.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:08
Üzüm bağları dondan zarar görmesin diye lastik yaktılar

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün, Manisa genelinde 20 Mart'a kadar yaptığı zirai don uyarısı sonrasında üzüm bağlarının göz vermeye başladığı Alaşehir ilçesinde üreticiler, bağlarında bir yandan saman ve lastik yakarak bir yandan da damlama sulama sistemlerini açarak, önlem almaya çalışıyor.


Alaşehirli üzüm üreticileri 16-20 Mart tarihlerinde yaşanabilecek don olayına karşı önlem alabilmek için bağlarında lastik ve saman yakarak önlem alırken, damlama sulama sistemlerini de açtı. Manisa İl Tarım Müdürlüğü tarafından 16 Mart 2020 günü üreticilere mesaj gönderilerek, 16-20 Mart tarihleri arasında gece saatlerinde don olayı yaşanabileceği, üreticilerin bu süreler içerisinde önlem almaları yönünde uyarıldı. Üreticiler geceleri üzüm bağlarının başlarında nöbet tutarak, gece boyunca damlama sularını açarak, atalardan kalma teknikler olarak kullanılan lastik ve saman yakarak önlem almaya çalıştılar. Bağlarında önlem alamaya çalışan binlerce üreticiden Osman Birol ve Himmet Cura bağlarında lastik yakarak önlem almaya çalıştı. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de üreticileri ziyaret ederek, bilgiler aldı.


Atadan kalma teknikler


Üretici Osman Birol ve Himmet Cura, özellikle bu dönemde Süperior Seedless cinsi erkence üzüm filizlerinin yaklaşık 10 santimetreye ulaştığını, olası bir soğuk ve hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi durumunda don olayı yaşanabileceğini dile getirdi. Üreticiler bu nedenle atadan kalma bir yöntem olan lastik, saman gibi cisimlerle ateş yakarak, dumanı ile don olayını bir ölçüde önlemeye çalıştıklarını aynı zamanda damlama sulama sistemini açarak da önlem aldıklarını dile getirdi.


"Tarım sigortası mutlaka yapılmalı"


Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Bu mevsimde hava olayları farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle erkence üzümler filiz açıyorlar. Filizler yaklaşık on santime ulaştı. Ani hava değişimleri sonucu hava sıcaklıkları eksi derecelere düşebiliyor. Meteoroloji müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre 16-20 Mart tarihleri arasında hava sıcaklıkları geceleri sıfır dereceler seviyesinde olacak. Bu sıcaklıklarda üzüm bağları don olayına maruz kalabilirler. Bugün bölgemizde beklenen dondan ve ayazdan dolayı atadan kalma lastikle ve saman yakmakla bu don olayını ötelemeye çalışıyoruz. Ama bunun esas teknik yönü damlama sulama suyunu ve sprik olanların spriklerini bırakmalarıdır. Tabi ki bunun en kesin yolu da TARSİM'den tarım sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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