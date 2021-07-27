Üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gördü

Üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşamüzeri başlayan şiddetli yağmur ve dolu dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşamüzeri başlayan şiddetli yağmur ve dolu dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm üreticileri yaşanan fırtına, yağmur ve yer yer dolu yağışları sonrasında üzüm bağlarına gittiklerinde bağların zarar görmesi üzerine büyük bir üzüntü yaşadı.

Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Akar ve ekipleri, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve Manisa İl TARSİM Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu zarar gören üzüm bağlarında zarar tespit çalışmalarına başladı.

'Üreticilerimiz sigortaya müracaat etsin'

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçenin Sığırtmaçlı, Çavuşlar, Çimentepe, Tırazlar ve Çanakçı Mahallelerindeki bağlarda zararın daha yoğun olduğunu belirterek, "Bağlarda doludan zarar var. Fırtına nedeniyle örtüler parçalanmış ve direkler yatmış, zarar belirleme çalışmaları devam etmekte. Üreticilerimiz TARSİM'e müracaat ederek zarar tespitlerini hemen yapsınlar" dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de zarar belirleme çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gördü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 01:44:46. #1.15#

title