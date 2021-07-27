Üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gördü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşamüzeri başlayan şiddetli yağmur ve dolu dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşamüzeri başlayan şiddetli yağmur ve dolu dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm üreticileri yaşanan fırtına, yağmur ve yer yer dolu yağışları sonrasında üzüm bağlarına gittiklerinde bağların zarar görmesi üzerine büyük bir üzüntü yaşadı.

Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Akar ve ekipleri, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve Manisa İl TARSİM Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu zarar gören üzüm bağlarında zarar tespit çalışmalarına başladı.

'Üreticilerimiz sigortaya müracaat etsin'

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçenin Sığırtmaçlı, Çavuşlar, Çimentepe, Tırazlar ve Çanakçı Mahallelerindeki bağlarda zararın daha yoğun olduğunu belirterek, "Bağlarda doludan zarar var. Fırtına nedeniyle örtüler parçalanmış ve direkler yatmış, zarar belirleme çalışmaları devam etmekte. Üreticilerimiz TARSİM'e müracaat ederek zarar tespitlerini hemen yapsınlar" dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de zarar belirleme çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı