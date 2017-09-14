Üzüm Bağından Kenevir Çıktı

Amasya'da jandarmanın bir üzüm bağına düzenlediği operasyonda 144 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 274 gram kubar esrar ele geçildi.



Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Özfındıklı köyünde D.D. ve oğlu K.D.'ye ait üzüm bağı bahçesinde 144 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 274 gram ağırlığında kubar esrar tespit edildi.



İki şüpheli gözaltına alınırken kenevir bitkileri ise yakılarak imha edildi. - AMASYA