Üzüm bağındaki kenevire 1 gözaltı
ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda üzüm bağına ekilmiş 19 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
13.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:17
ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda üzüm bağına ekilmiş 19 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G.'ye ait üzüm bağına Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 19 kök Hint keneviri ele geçidi. Kenevirler imha edilirken, bağın sahibi M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA