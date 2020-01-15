Üzüm bağında tavuk çiftliği kurdu

15.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:48

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi, vatandaşların doğal olması nedeniyle tercih ettiği "gezen tavuk yumurtası" taleplerini karşılamak için çiftlik kurdu.

İlçede yaşayan çiftçi Ahmet Tosun, üzüm bağları arasında doğal beslenen tavuklarına ve yumurtalarına gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Kendi bağında "gezen tavuk" çiftliği kuran Tosun, 125 metrekarelik alanda kapalı tavuk kümesi yaptırdı, kümese 250 adet Fintule, 200 adet Lokmair türü tavuk aldı.

Tavukları nöbetleşe olarak bağ arasına bırakan Tosun, bu sayede tavukların doğal beslenmesine de imkan sağlıyor. Günde ortalama 350-370 adet yumurta aldığını ifade eden Tosun, siparişlere yetişmekten güçlük çektiğini belirtti.

Tosun, "Günlük yumurta siparişlerini yetiştiremiyorum. Yumurtalar doğal olarak üretmekteyiz. Öğrenenler almak için geliyorlar. Ayrıca tavuklar bağın içerisinde gezdikleri için dışkıları da üzüm bağına gübre olarak değerlendirmekteyim" dedi.

Kaynak: AA