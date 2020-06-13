Üzüm bağında kenevir ele geçirildi
Adıyaman'da üzüm bağı içerisinde yaprakların arasına gizleyerek yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirildi.
13.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:49
Adıyaman'da üzüm bağı içerisinde yaprakların arasına gizleyerek yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine belirtilen yerde arama tarama yaptı. Üzüm bağı içerisinde yapraklar arasında gizleyerek yetiştirilen 19 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA