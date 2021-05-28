Üzüm bağında kaçak kazıya jandarma baskını

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak yürütülen operasyonla üzüm bağında kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak yürütülen operasyonla üzüm bağında kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda üzüm bağında kaçak kazı yaparak tarihi mozaik aradıkları tespit edilen C.M.(48), V.A. (63), H.K. (50), ve Ö.G. (43) gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin çıkardıkları tarihi mozaiklere de el konuldu. Şüpheli 4 şahıs ifadeleri alınması sonrası serbest bırakılırken el konulan mozaikler ise Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı