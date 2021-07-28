Üzüm bağında 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, üzüm bağı içerisinde 1924 kök Hint keneviri ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, üzüm bağı içerisinde 1924 kök Hint keneviri ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Bağ sahibi M.K.'yi yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, üzüm bağında uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, İllik Mahallesi Ali Ağa mevkisinde üzüm bağı içerisinde asmalar arasına gizlenmiş 1924 kök Hint keneviri ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Ekiplerce toplanan kenevirler, yakılarak imha edildi. Bölgede araştırma yapan jandarma, bağ sahibi M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan