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Üzülmez ve Koşukavak aynı puanları topladı

Bursaspor'un başında 5 maça çıkan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, bu süreçte 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak; ilk 5 maçta 9 puan kazandıran yeşil-beyazlıların eski hocası Yalçın Koşukavak'la aynı performansı sergilemiş oldu.

06.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:23
Üzülmez ve Koşukavak aynı puanları topladı

Bursaspor'un başında 5 maça çıkan Teknik Direktör , bu süreçte 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak; ilk 5 maçta 9 puan kazandıran yeşil-beyazlıların eski hocası 'la aynı performansı sergilemiş oldu.


Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen İbrahim Üzülmez, yeşil-beyazlı takımla çıktığı 5 maçta 9 puan toplayarak, Koşukavak ile aynı performansı sergiledi.


Hatırlanacağı üzere lige genç oyuncularla başlayan Koşukavak, sezonun ilk yarısınınilk 5 haftasında3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etmişti. Sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e, 10 kişi kaldığı maçta2-1 mağlup olan Timsah, ardından sırasıyla Akhisarspor'u 2-1, Eskişehirspor'u 2-0, Osmanlıspor'u 3-1 devirmiş ve 5. haftada Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olmuştu.


21 Aralık'ta İbrahim Üzülmez ile yeni döneme başlayan yeşil-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Menemenspor'a 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Hatayspor ve Karagümrük'ü 2-1, Akhisarspor'u ise 1-0 devirmeyi başarmıştı. Ligin son maçında iç sahada Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarını üzen Bursaspor, böylece İbrahim Üzülmez döneminde de tıpkı Yalçın Koşukavak döneminde olduğu gibi ilk 5 maçta 9 puan toplamış oldu. - BURSA

Kaynak: İHA
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