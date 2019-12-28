Üzülmez: "Memur zihniyetinde olanları göndereceğim"

28.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:40

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Hatayspor karşısında üst düzey oynamadıklarını ancak üst düzey mücadele ettiklerini belirterek, devre arasında takıma takviye yapılması konusunun da altını çizdi. Üzülmez ayrıca, takımda memur zihniyetinde olan oyuncuları da göndereceğini ifade etti.



TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında lider Hatayspor'u ağırlayan Bursaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Karşımızda pas trafiği iyi olan bir takım vardı. Kısa sürede oyuncuları tanımak kolay değildi. Geldiğimizde tesisten çıkmadık. Bugün bizim adımıza sevindirici olan taraf coşkulu oyundu. Hatalar yaptık tabii ki. Oyuncularımıza izlettireceğiz bunları. Bugün coşkulu oynamamız, son dakikaya kadar formanın hakkını vermeyi istememiz bizi memnun etti. Herkes çok doğru işler yaptı. Bu ligin altından daha çok sular gelir geçer. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımızın emeklerinin karşılığını aldıkları için tebrik ediyorum. Hatayspor da oyun içerisinde yardımlaşarak oynuyorlar, onları da tebrik ediyorum. Özellikle ikinci yarı bütün camianın yapması gerekenler var. Takviyeye ihtiyacımız var. Bursaspor bu şehrin en büyük markasıdır. Burada bütün camianın bu takıma destek vermesi gerekiyor. Takviyelerle rekabeti arttırmamız gerekiyor. Saha dışına girmek istemiyorum ama gerçekçi olmak lazım. Takımın takviyeye ihtiyacı var" dedi.



"Bazı oyuncuları kazanmamız gerekiyor"



'Böyle maçlarda tecrübeli oyuncular daha çok ön plana çıkar' diyen Üzülmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben Kubilay'ın merkeze gelene kadarki pozisyonlarda iyi işler yaptığını düşünüyorum. Sol tarafta doğru işler yaptı. Bu maçta rakibin fizik direncinin yüksek olacağını biliyordum. Bu takıma saha içinde aynı düşünce içinde cevap vermemiz gerekiyordu. Bazı oyuncuları kazanmamız gerekiyor. Emirhan iyi oynadı. Shehu, Diarra iyi oynadı. Bu sinerjiyi takım içerisinde yaymamız lazım. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bugün sadece bize destek vermeye çalıştılar. Son dakika da olsa gelen golle galip geldiğimiz için mutluyuz."



"Üst düzey oynamadık ama üst düzey mücadele ettik"



Oyunculuk döneminde de kaybetmeyi sevmeyen yapıda biri olduğunu ifade eden Üzülmez, "Golden sonraki coşku hepimizi mutlu etti. İkinci yarıdaki oyun da beni mutlu etti. Hatalar var. Onur'un verdiği bir pozisyon var, maçı da verebilirdik. Devre arasında onları uyarmıştık. Bugün hak ettiğimizi düşünüyorum. Üst düzey oynamadık ama üst düzey mücadele ettik. 5 günlük sürede bir şeyler yapmaya çalıştık" dedi.



"Bursaspor formasını memur zihniyeti içerisinde taşıyan hangi oyuncu olursa olsun göndereceğim"



Takımdan ayrılması için 2-3 ismi belirlediğini ve yakın zamanda açıklayacaklarını ifaden eden deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Başkanımla ilk konuştuğumuzda ortak bir karar aldık. Takviyeye ihtiyacımız var. Bütün takımlar transfer dönemini iyi şekilde geçirmek isteyecekler. Birileri gidecek, birileri gelecek. Bugün de bununla ilgili çalışmalar yapacağım. Oyuncular üzerinde hakimiyet sağlayacağız. Bursaspor formasını memur zihniyeti içerisinde taşıyan hangi oyuncu olursa olsun göndereceğim. Maddiyat önemli ama maneviyat olarak da yapılması gerekenler var. 2-3 oyuncuyu kafamda belirledim ama burada şimdi söylemeyeyim. Birkaç gün içerisinde açıklarız."



"Kendine inanan bir oyun mantalitesi ile devam edeceğiz"



Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ise, "Maça temkinli başladık. Kendi hatamızdan gol yedik. İlk yarının son dakikalarında gol bulduk. İkinci yarıda dengeli oynayıp skoru lehimize çevirmeyi istiyorduk. Net pozisyonlarımız vardı. Değerlendirseydik farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Uzatmalarda yediğimiz gol 1 puanı kaybetmemize neden oldu. Bu tarz deplasmanların zor olacağını biliyorduk. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Bu ligde ikinci yarıların zor geçeceğini biliyoruz. Önümüze bakacağız. Kendine inanan bir oyun mantalitesi ile devam edeceğiz. Tekrar Bursaspor'u tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA