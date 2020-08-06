Üzülmez Deresi'nde onlarca ölü balık bulundu Üzülmez Deresi'nde onlarca ölü balık bulundu -Derede bulunan ölü balıklar ekipleri harekete geçirdi Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı: "Bu mevsimlerde bu tür ölümler olabiliyor, incelememiz sürüyor" Zonguldak'ta Üzülmez Deresi'nde onlarca ölü balığın bulunması üzerine harekete geçen...

Üzülmez Deresi'nde onlarca ölü balık bulundu

-Derede bulunan ölü balıklar ekipleri harekete geçirdi

Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı:

"Bu mevsimlerde bu tür ölümler olabiliyor, incelememiz sürüyor"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Üzülmez Deresi'nde onlarca ölü balığın bulunması üzerine harekete geçen ekipler dereden ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Zonguldak'ta metrelerce uzunluğunda olan ve Zonguldak limanına bağlanan Üzülmez Deresi'nde nedeni belli olmayan bir şekilde onlarca balık ölü bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Zonguldak Tarım İl Müdürlüğü ekipleri konu hakkında inceleme başlatmak üzere dereden numune aldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı, numuneleri aldıklarını gerekeli incelemenin başlatıldığını ifade etti. Bu mevsimlerde bu tür ölümlerin yaşandığını ifade eden Çataklı, "Ciddi manada bir balık ölümü olmamakla beraber bu mevsimlerde böyle sığ derelerde genelde oksijen yetersizliğinden bu tür ölümler olabiliyor. Biz yine her ihtimale karşı numunelerimizi aldık. Numune sonucuna göre hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA