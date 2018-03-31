Üzüleceğimize Teröristleri Üzeceğiz"

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Bu memleketin bekası, namus ve şerefimizi koruyabilme, ezanımızın susmaması ve inancımızı rahat yaşayabilme adına şehit vermek gerekiyorsa bu saatten sonra da vereceğiz. Başta ben olmak üzere hepimiz birer şehit adayı olmayı içimize sindireceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'den helikopterle Batman'a gelen Altınok beraberinde Vali Ahmet Deniz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hakkari'de olduğunu belirterek, bakanlık bünyesinde görevli tüm birimlerin sahada bulunduğunu söyledi.

Terörle mücadelede ilk günkü kararlılığı devam ettirmeye devam edeceklerini vurgulayan Altınok, bu coğrafyada birilerinin 100 yıl önceki hesapları gündeme getirerek Türkiye'ye zarar vermeye çalıştığını kaydetti.

Herkesin olduğu gibi Allah'ın da bir hesabı olduğuna işaret eden Altınok, şunları belirtti:

"Yeniden bu hesabı görmek isteyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların istediği şekilde hesabı kapatmalarına fırsat vermeyecek güç ve kararlılıktadır. Biz emniyet teşkilatı olarak bu güç ve kararlılığın bir parçası olarak görevimizi en iyi şekilde yapacağız. İç güvenlikle ilgili ne lazımsa onu yapacağız. Bize verilen görevlerimizi şehir merkezlerinde, sayın valimizin, bakanımızın onayıyla kırsalda, yeri geldiğinde hükumetimizin görev vermesiyle sınır dışında layıkıyla yerine getireceğiz."

Bölgedeki çukur olayları



Terör örgütü PKK'nın iki yıl önce bölge il ve ilçelerinde kazdığı çukurları anımsatan Altınok, "Sur'da, Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de, Derik'te, Dargeçit'te, Yüksekova'da büyük destansı hikayeyi yazdınız. Bu memleketin bekası, namus ve şerefimizi koruyabilme, ezanımızın susmaması ve inancımızı rahat yaşayabilme adına şehit vermek gerekiyorsa bu saatten sonra da vereceğiz. Başta ben olmak üzere hepimiz birer şehit adayı olmayı içimize sindireceğiz." ifadelerini kullandı.

-"Giydiğimiz üniformaya düşman olanlar var"



Özellikle polislerin terör örgütlerini hedefinde olduğunu belirten Altınok, "Biz sabah evden çıkarken abdestli çıkarız. Çünkü biz herkesten daha fazla terörün hedefindeyiz. Bizim şahsımıza değil, giydiğimiz üniformaya düşman olanlar var." diye konuştu.

Altınok, o duyguyla şehadete yürüdüklerini ancak teröristlere fırsatı vermediklerini kaydetti.

"Rehavete kapılmayacağız"



Altınok, güvenlik güçlerine rehavete kapılmamaları uyarısında bulunarak, "Rahatlamayacağız, rehavete kapılmayacağız. Etrafımızdaki düşmanları görüyoruz, etrafımızda oynanan oyunları görüyoruz. Hiç kimse bizi saf ve anlamaz zannetmesin. Bu millet oynanan oyunu anlıyor. Kimin ne maksadı ve amacı var onu görüyor ve biliyoruz. Onun için rehavete kapılmadan dikkatli olacağız. 'Bitti tükendi, artık bu iş tamam' rehavetine, rahatlığına kapılırsak darbe yeriz arkadaşlar. Bizler darbe yiyeceğimize teröristler darbeyi yiyecek, biz üzüleceğimize teröristleri üzeceğiz." sözlerine yer verdi.