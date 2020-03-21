Uzmanlık eğitimindeki hekimler, 3 aylığına görevlendirilebilecek
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Deprem, Sağlık

Uzmanlık eğitimindeki hekimler, 3 aylığına görevlendirilebilecek

TIPTA ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gateze'de yayımlanan değişiklik ile uzmanlık eğitimi alan hekimler deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim...

21.03.2020 01:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:41
Uzmanlık eğitimindeki hekimler, 3 aylığına görevlendirilebilecek

TIPTA ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gateze'de yayımlanan değişiklik ile uzmanlık eğitimi alan hekimler deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.  

Sağlık Bakanlığı, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde değişik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile söz konusu yönetmelikte yer alan, 'Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez' fıkrası değiştirildi. Yapılan değişiklik ile şu cümle eklendi:  

"Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır."

Yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini, Sağlık Bakanı yürütecek.


Kaynak: DHA

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