Uzmanlığı bıraktı ata mesleği çiftçiliğe döndü

Yurt dışında uzun yıllar finansal danışmanlık yapan Aziz Unan, yurda dönerek ata mesleği çiftçiliğe başladı.

Yurt dışında uzun yıllar finansal danışmanlık yapan Aziz Unan, yurda dönerek ata mesleği çiftçiliğe başladı. Uzun yıllar yurt dışında finans sektöründe çalışan Aziz Unan, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde "ata mesleği" olan çiftçiliğe yöneldi.

Televizyonlarda finans programlarına konuk olan, analizlerini paylaşan, piyasaları yorumlayan Unan, 46 yaşından sonra hem memleket özlemi hem de aile mesleği çiftçiliğe duyduğu ilgi nedeniyle Kula'ya dönmeye karar verdi.

Yaşamının üçte ikisinin yurt dışında geçtiğini belirten Unan, şöyle devam etti: "Vatan hasreti nedeniyle memleketimize, kendi özümüze dönmek istedik. Sahada tarımla uğraşmak, bitkisel üretim işine girmek televizyon ekranlarında ya da masa başında piyasa analizi yapmaktan daha zor. Bitkiler daha çok ilgi ve özen istiyor. Tabii ne kadar zorlukları olsa da ailemin çiftçi olması tarıma yönelme kararımda etkili oldu. Araştırma yaptıktan sonra en uygun yerin Kula olduğunu tespit ettik. İlk olarak ceviz dikerek başladık. Şu anda türüf mantarı, lavanta, goji berry ektik ve aynı zamanda hasat yapmaya da devam ediyoruz. "

Finans alanında önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Unan, "Başta Londra olmak üzere bütün kariyerim boyunca yurt dışında çalıştım. Analist olarak çalışmaya başladım. Bu sayede pek çok sektörü araştırma fırsatımız oldu. Araştırınca, toprak olanaklarını da gördükçe tarıma yönelmeyi karar verdik. Şu anda fırsat buldukça yine finansal tablolarla ilgilenip analizler yapsam da artık tarımla uğraşmak daha çok vaktimi alıyor. Çiftçilik artık benim için bir hobi olmaktan çıktı, tam zamanlı bir iş haline geldi. " dedi.

Unan, doğal yöntemlerle üretim yaptığını, hiçbir şekilde kimyasal kullanmadığını belirterek, "Lavantadan örnek vermek gerekirse, çiçeğini kesip yağını çıkartıyoruz. Çıkan suyunu yüzde 100 dezenfektan olduğu için cevizde ilaç olarak kullanıyoruz. Yağ çıkarma işleminden sonra ise posasını öğütüp tarlada doğal gübre olarak kullanıyoruz. Mümkün olduğu kadar her şeyi doğal yollarla çözmeye çalışıyoruz. " diye konuştu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da ilçe ekonomisine ve kırsalda yaşayan vatandaşlara örnek olduğu için Unan'a teşekkür etti. Kula Belediyesi olarak Aziz Unan'a destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Tosun, "Bu tür ürünlerin yaygınlaşması amacıyla gerekli çalışmaları yapacağız. " dedi. manisa çiftçilik üretim trüf

Kaynak: Habermetre