Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
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Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor

BİLİM kurulu üyeleri başka olmak üzere uzmanlar virüs yayılımında İstanbul'daki toplu ulaşıma dikkat çekiyor.

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BİLİM kurulu üyeleri başka olmak üzere uzmanlar virüs yayılımında İstanbul'daki toplu ulaşıma dikkat çekiyor. Ancak metrobüs, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında yoğunluğun önüne geçilemiyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde de İstanbul'da toplu ulaşımda araçları ve duraklarda yoğunluk yaşandı. Avcılar ve Cevizlibağ'daki duraklarda oluşan yoğunluk dikkat çekti. 

İstanbul'da cuma günü akşam 09.00'da başlayıp bu sabah saat 05.00'te son bulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk iş gününde metrobüs ve tramvay durakları ile trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarının kalabalık olduğu görüldü. Metrobüsten inenlerin merdivenlerde oluşturduğu kalabalık dikkat çekti. Tramvay duraklarında ise bekleyenlerin birçoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

ÇOK ACAYİP KALABALIK

Sabah işe gitmeye çalışan Elif Yalçın, "Çok acayip kalabalık. Minibüsler de öyle, otobüslerde öyle, tramvaylarda öyle. Her yer tıklım tıklım. Gültepe'den geliyorum, Zeytinburnu'na gidiyorum ama çok kalabalık. Hiç rahat değilim, haftada bir kez gidip test yaptırıyoruz korkudan. Grip olsan, 'kovid miyim?' diyorsun. Çok kötü ortalık gerçekten" dedi.

"MİNİBÜSÇÜNÜN SUÇU YOK BİZ ZORLA BİNİYORUZ"Gülsen Uğurlu ise, "Çok kalabalık. Eşimle hastaneye gidiyoruz." diye konuştu. Metrobüsten inen ve tramvaya binecek olan Mustafa Erbey, "Bütün bir hafta hep aynı, değişen hiçbir şey yok. Ben metrobüs ve minibüs kullanıyorum. Minibüsleri kalabalık diye eleştiriyorlar, ceza kesiyorlar ama minibüsçünün suçu yok. Biz zorla biniyoruz. Ama metrobüs, tramvay ağzına kadar dolu. Sosyal mesafe falan yok. Elimizde olmaksızın bunu yaşıyoruz, mecburiyetten." şeklinde konuştu.

AVCILAR'DA SOSYAL MESAFESİZ TIKA BASA YOLCULUKBenzer görüntüler Avcılar'da da oluştu.  Saat 07.00'den itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslerde görülen yoğunluk uzun süre devam etti. Yolcular sık sefer yapılmasına rağmen işlerine gidebilmek için araçlara güçlükle binebildi. Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağında uzun kuyruk oluştu. Metrobüslerde görülen kalabalığın yanı sıra D-100 karayolunda da haftanın ilk iş günü yine yoğunluk vardı.

ÜSKÜDAR'DA DA AYNI MANZARAÜsküdar, Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Yolcuların maske taktıkları fakat durakta bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

 


- İstanbul
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor
Uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konu ancak manzara değişmiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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