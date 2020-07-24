Uzmanlardan "yutma bozukluğu"na karşı uyarı Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, "Yutma bozukluğunu hafife almayın, yemek borusu, mide kanseri veya akciğer tümörünün belirtisi olabilir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, "Yutma bozukluğunu hafife almayın, yemek borusu, mide kanseri veya akciğer tümörünün belirtisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla yutma bozukluğu ve onun belirtisi olabileceği hastalıklara karşı uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, yutma bozukluğunun önemli sağlık sorunlarının ilk habercisi olabileceğini aktardı.

Akciğer tümörlerinin de yutma güçlüğü yaratabildiğini açıklayan Prof. Dr. Vedat Göral, şunları kaydetti:

"Kişi çok hızlı yemek yediğinde veya yiyecekleri yeterince çiğnemediğinde de yutma güçlüğü ortaya çıkabilir. Her yutma güçlüğü kansere bağlı değildir. Yaşa ve hastalıklara göre değişebiliyor. Özellikle hafif olarak başlayan, giderek artma eğilimi gösteren, zayıflama ve iştahsızlığı olan kişilerin, mutlaka hastanelerin gastroenteroloji bölümüne başvurması gerekiyor. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır.

Özellikle genç kadınlarda görülen yutma güçlüğü, psikolojik veya yemek borusunun mideyle birleştiği yerdeki kasların yemek yerken gevşememesi sonucunda ortaya çıkan akalazya hastalığı olabilir. İleri yaşta erkek bir hastada yutma güçlüğü varsa iştahsızlık, kansızlık ve kilo kaybı varsa yemek borusu veya midenin ilk kısmının kanserinin belirtisi olabilir."

"Psikolojik rahatsızlıklar, yutma bozukluğu oluşturabilir"

Psikolojik rahatsızlıkların yutma bozukluğu oluşturabileceğini bildiren Göral, "Var olan psikolojik rahatsızlıklar yemek borusundan gıdaların geçişi sırasında, takılma, yutamama ve yemek borusundan geçerken rahatsızlık ve ağrıya neden olabilir." bilgisini verdi.

Ağızda uygun olmayan protez ya da çürük dişlerin yutma bozukluğuna neden olabileceğini anlatan Göral, şunları aktardı:

"Azalmış tükürük salgısı, beyin felci geçirmek, alzheimer, demans ve parkinson hastalığı, multiple skleroz gibi hastalıklar, yemek borusunda yabancı cisim, yemek borusu kas bozukluğu, reflü hastalığı, yemek borusunun alt ucunda veya midenin ilk girişinde kanser yani tümöral hastalık mevcudiyeti, yemek borusunda mantar veya iltihap olması, çocuklarda serebral palsi gibi ilerleyici nörolojik hastalıklar, trakeostomi tüpü varlığı, ağız, gırtlak veya yemek borusu tümörü ile baş boyun bölgesine uygulanan cerrahi operasyonlar, radyoterapi veya kemoterapiler yutma bozukluğunun sebepleri arasında bulunuyor. Yutma bozukluğunu hafife almayın, yemek borusu, mide kanseri veya akciğer tümörünün belirtisi olabilir."

Yemek borusunda darlık olan kişilerde uygulanan tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Göral, yemek borusunda darlık tedavilerinde balon dilatasyonu ve bazı vakalarda botoks uygulaması yapıldığını kaydetti.

Göral, gerekirse, oral-motor rehabilitasyon programı da uygulanabileceğini bildirerek, "Yutma terapisi, bir konuşma ve dil terapisti eşliğinde yapılıyor. Hastaya etkili yutma için yeni yollar ve yöntemler öğretilir. Ayrıca fizik tedavi ile yemek borusunun zayıf kasların güçlendirilmesi hedefleniyor. Yutması en kolay yiyecekler, yumuşak gıdalar, çorba ve meyve suları tercih ediliyor. Bu esnada dengeli bir diyet yapılması önemli. Sigara ve alkol ise hiç kullanılmamalı. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA