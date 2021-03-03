Uzmanlardan uyarı: Okul çocuğu yılda en az 4 en fazla 11 kez hasta olabilir

Son kabine toplantısı sonrası alınan kararlar Türkiyeyi 4 farklı risk grubuna ayırdı. Bu gruplar doğrultusunda okullar açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte velilere uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, "Okul çocuğu yılda en az 4 en fazla 11 kez hasta olabilir. Aile telaşlanmasın. Çocukların bağışıklıkları güçlenmesi için bir nevi enfeksiyonla da tanışmak zorunda" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, "Bu yıl koronavirüs ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık ama şöyle bir artımız var. Biz hekimler olarak koronavirüs döneminde domuz gribi ve diğer birçok virüs hastalıklarının artmasından endişeleniyorduk. Koronavirüs sürecinde maske takıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu için bu dönemde diğer enfeksiyonların yayılımı önlenmiş oldu" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK İÇİN ANNE SÜTÜ ALTIN DEĞERİNDE"

Bağışıklık sisteminin evrelerinin olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, "Çocuk büyüyen ve gelişen bir organizmadır. Bu açıdan da bağışıklık sisteminin evreleri vardır. Bağışıklık sürecinin gelişmesinde doğum sonrası anne sütü oldukça önemlidir. Çünkü annedeki antikorlar bebeğe geçtiği için bebeği ilk 6 ay birçok enfeksiyondan korur. O yüzden güçlü bir bağışıklık için anne sütü altın değerindedir" ifadelerini kullandı.

"UYKU DÜZENİ ÖNEMLİ"

Ek vitaminlerden önce bizim önemli olan şeyin beslenme, uyku düzeni olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, "Okul çağında bulunan çocuklar için uyku çok önemlidir. Aileler çocuğun doğru saate uyumasına geç saate uyumaması dikkat etmeli. Yine çocukların beslenmeleri için abur cubur tüketmemesi gerekir" diye konuştu.

Çocukların beslenme alışkanlıkları ailelerin yansıması olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, "Multivitaminler bağışıklık sistemi düşük olan çocuklar için ek destek olabilir. Aynı zamanda bu süreçte çinko çocukların bağışıklık sistemleri için çok önemli. Yine bağışıklık güçlendirmek için probiyotik kullanılmalı. Çocuklara temizlik alışkanlığı çok iyi verilmezse enfeksiyon bulaş riski çok kolay artar. Çocukların aynı kaleme dokunması, aynı havayı soluması enfeksiyon riskini artırır. Pandemi döneminde maske kullanımı çok önemli oldu. Maske birçok enfeksiyonu önledi. Benim önerim sadece koronavirüs sürecinde değil bundan sonra kış dönemlerinde maske kullanmak gerekiyor" dedi.

"ABUR CUBURDAN UZAK DURULMALI"

Çocuklar için ara öğünleri çok önemli olduğunu belirten Uzmanı Dr. Esma Türkmen sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çocuklar için ortak eşya kullanımını önlemek gerekir. Yine kış döneminde çocukların hastalanmaması için el yıkamanın çok önemli olduğunu bilmek gerekir. Okul çocuğu yılda en az 4 en fazla 11 kez hasta olabilir. Aile telaşlanmasın. Çocukların bağışıklıkları güçlenmesi için bir nevi enfeksiyonla da tanışmak zorunda. Aynı zamanda okul çağındaki çocuk için kahvaltı çok önemli bir faktör. Çünkü beynin ilk etapta glikoza ihtiyacı var. Aynı zamanda hazır gıdaları tüketmek yerine yoğurt veya meyveli yoğurt tüketilmeli. Mümkün oldukça abur cuburdan uzak durulmalı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı