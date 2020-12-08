Uzmanlardan uyarı; "Gereksiz test yaptırmayın"
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Uzmanlardan uyarı; "Gereksiz test yaptırmayın"

08.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:57

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür, korona virüs vaka sayılarının arttığı Adana'da gereksiz yere test yaptırmak için hastanelerin önünde kuyruk oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Her 7 semptomdan birini hafif de olsa gösteren, gereksiz...

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür, korona virüs vaka sayılarının arttığı Adana'da gereksiz yere test yaptırmak için hastanelerin önünde kuyruk oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Her 7 semptomdan birini hafif de olsa gösteren, gereksiz yere yoğunluğu arttırma adına hastanelere gitmesin" dedi.

Son dönemde Adana'da artan vakaların ardından kentte çoğu kişi virüs şüphesiyle hastanelere başvuru yapmaya devam ediyor. Kentteki devlet hastanelerinin önünde çok sayıda test yaptırmak onlarca metrelik kuyruk oluşturuyor. Bu durum ise hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık sisteminin üzerindeki yükü arttırıyor. Ayrıca semptomlardan birini hafif gösterip ancak virüs olmayan vatandaşlar, kuyrukta bekleyip başka bir hastadan korona virüs kapma tehlikesi yaşıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür, yaptığı açıklamada, 10 aydır süreç içerisinde olduğunu ve son dönemde vatandaşların tedbirlere çok fazla uymadığını ifade ederek, "Nisan ve Mayıs aylarında virüsü çok net bilmediğimiz için bu durumu daha çok önemsiyormuşuz. Şu anda maalesef dışarıdan gözlemlediğimiz ya da gelen hastalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla bu koruyucu önlemler, maske kullanımı ve sosyal mesafeye Nisan, Mayıs ayındaki kadar dikkat etmiyoruz. Bu durumda aslında öncelikle korkmamamız lazım. Şu şekilde korkmamak lazım. Ben 10 aydır bu sürecin içerisindeyim. Dışarıda veya içeride tedavi hizmeti veren arkadaşlarımla genelde yan yanayım. Cerrahi maske kullanıyorum, bazen alanın yoğunluğuna göre çift maske kullanıyorum. Koruyucu ekipmanlarımıza dikkat ediyoruz. Ben henüz Covid-19 olmadım. Olan sağlık çalışanlarımız var ama dikkat etmek gerek" diye konuştu.

"ÇOK KÖTÜ HİSSETMEDİKÇE HASTANELERE GİTMEMEK GEREK"

Her 7 semptomdan birini hafif gösteren kişilerin hastaneye başvurmaması gerektiğini anlatan Mustafa Görür, "Yoğunluğumuz çok fazla o nedenle insanların şuna dikkat etmesi lazım. Her 7 semptomdan birini hafif de olsa gösteren ya da benzer bulguları yaşayan kişi, 'Ben kovid-19 mu oldum. Hemen bir hastaneye gideyim test yaptırayım yada komşum pozitif bana kesin bulaşmıştır. Ben hastaneye gideyim. Test yaptırayım' demeye gerek yok. Biz sağlık çalışanları olarak önceliğimiz hastalarımızı korumak. Acil servise gerçekten semptomu olduğu için ve muhtemelen Covid pozitif olarak gelmiş hastanın arkasında, sırada bu şekilde bekliyor olabilirsiniz. Bu henüz Covid olmadıysanız hatta o gün test yaptırıp negatif çıkıp, 3 gün sonra virüs olma ihtimalinizi arttıran bir sebeptir. Dolayısıyla çok gerekmedikçe, kendinizi çok kötü hissetmedikçe hastanelere gelmemek lazım" ifadelerini kullandı.

"İŞ KONTROLDEN ÇIKARSA ÜLKE OLARAK ZARARA GİRERİZ"

Türkiye'nin sağlık sisteminin düzgün işlediğini ancak bunun da bir sınırının olduğunu aktaran Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür, daha sonra şunları kaydetti:

"Her bin kişiden 5 kişi servis veya yoğun bakım yatağı gerektiren hasta olsa bu binli rakam ne kadar çok artarsa hastanelere yatan insan sayısı da o kadar artacaktır. Biz hastanemizin büyük bir kısmını pandemiye ayırmış vaziyetteyiz. Biz yatak açmaya, yatak artırımına ihtiyaç dahilinde devam ediyoruz. Lütfen halkımız düzgün işleyen sağlık sistemimizin düzgün işlemeye devam etmesi için önlemlere dikkat etsin. Sağlık sistemlerinin de bir sınırı olduğunu unutmasın. Tedbirlere uyum sağlandığı sürece bu pandemideki pik kırılacaktır. Biz hastalarımıza yine her zamanki gibi gerekli sağlık hizmetini sunabilir hale geliriz. Ama iş kontrolden çıkarsa, vatandaşlar dikkat etmezlerse sağlık çalışanlarımız ve kendileri zor durumda kalacak. Hatta ve hatta ülke olarak milli, maddi ve manevi zarara uğrayacağız. Gereksiz yere hiçbir sebeple yoğunluğu arttırma adına hastanelere gitmememiz gerekir."

"ŞU AN YATAK PROBLEMİMİZ YOK"

Bazı basın yayın organlarında çıkan 'Adana'da boş yatak kalmadı' iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyleyen Uzm. Dr. Görür, "Süreç anlık bir süreç. Bugünkü yoğunluğumuzla yarınki yoğunluğumuz bir olmayabiliyor. Bizim şu an yatak problemimiz yok. Yatak doluluk oranımız yüksek ama problemimiz yok. Şu anda bile arkadaşlarımız hastanemizde ekstra yoğun bakım yatakları, servis yatakları açıyor. Amacımız yoğun bakım ihtiyacı olan hiçbir hastamızı acil serviste bekletmemek. Biz bunun için var gücümüzle bütün imkanlarımızla gerekli yatak artırımlarını yapıyoruz. Onlar mesafelerine, maskelerine, tedbirlerine dikkat ettikleri sürece Adana'da sağlık sistemimiz, yatak sayımız, hekim ve hemşire sayımız da yeterlidir" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Uzmanlardan uyarı; 'Gereksiz test yaptırmayın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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