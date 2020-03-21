Uzmanlardan uyarı: Ev içi şiddet artabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Uzmanlardan uyarı: Ev içi şiddet artabilir - Haber
Almanya, İtalya, Yaşam

Uzmanlardan uyarı: Ev içi şiddet artabilir

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ev içi şiddette artış olabileceği uyarıları yapılıyor.

21.03.2020 01:21 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:21
Uzmanlardan uyarı: Ev içi şiddet artabilir

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ev içi şiddette artış olabileceği uyarıları yapılıyor. UNICEF de milyonlarca çocuğun büyük tehdit altında olduğunu açıkladı.Almanya'da politikacılar ve uzmanlar, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sonucu ev içi gerilimlerde artış olacağından endişe ediyor. Sokağa çıkmaya getirilen kısıtlamalar, izolasyon ve hastalık karşısında hissedilen korkuyla bağlantılı olarak aile içi şiddet gibi olayların artmasından endişe edildiği dilye getiriliyor.

Berlin Eyaleti Adalet Bakanı Dirk Behrend, önümüzdeki dönemde ev içi şiddetin artması ihtimaline hazırlandıklarını söyledi. Alman Zeit gazetesine konuşan Bakan Behrend, COVID-19'un ilk ortaya çıktığı Çin ile oradan daha fazla can kaybı yaşanan İtalya'daki istatistiklerin de bu ihtimalin yüksekliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Almanya Arabulucular Birliği'nden Sabine Sauerborn da çocuklara yönelik şiddetin artmasından endişeli olduklarını açıkladı. Çocukların kendilerini ve enerjilerini kontrol etmekte zorlandığını ve kapalı ortamlarda uzun süre çocuklarla kalan yetişkinlerin mevcut durumla baş etmekte zorlanabileceklerine işaret etti. Sauerborn, koronavirüs salgınıyla alınan ve yaşamı kısıtlayan önlemlerin komşuluk ilişkilerinde de sorunlara neden olabileceğini belirtti.

Bakanlık da devrede Haftalık Der Spiegel dergisi ise Almanya'daki güvenlik birimlerinin Federal İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkabilecek olası tehlikelere yönelik analiz yapmalarını istediğini bildiriyor. Federal ve eyaletler düzeyinde yapılan analizlerde, Çin ile İtalya'da karşılaşılan sorunların ve edinilen tecrübelerin de dikkate alınmasının istendiği ifade ediliyor.

Alman makamlarının ilk analizlerinde dolandırıcılık ve siber suçlarda artış yaşanması, maske ve dezenfektan yüzünden hırsızlığın da artabileceği yer alıyor. Bazı güvenlik birimleri de aile içi şiddetin artacağı tahmininde bulunuyor. Olası gıda veya temel ihtiyaç malzemesi sıkıntısı yüzünden yağmalama ise beklenmiyor.

UNICEF'den uyarı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF de COVID-19 nedeniyle çocukların daha iyi korunması çağrısında bulundu. UNICEF, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin sonucunda çocukları koruyan bazı sistemlerin işlem dışı kaldığını açıkladı.

UNICEF'in Çocuk Koruma Programları Sorumlusu Cornelius Williams, doğrudan sağlığı tehdit eden riskler dışında çocukların böyle pandemiler döneminde başka tehditlerle de karşı karşıya kaldığını söyledi. Williams, ebola salgının yaşandığı 2014-2016 yıllarında örneğin Batı Afrika ülkelerinde çok sayıda çocuğun ihmal ve istismara uğradığı, cinsel açıdan sömürüldüğü ve zorla çalıştırıldığını hatırlatarak Sierra Leone'de de çocuklar arasındaki hamilelik oranının iki katına yükseldiğini belirtti.

KNA/ ETO,HS

(c)


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haber
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Haber
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haber
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Hadise Seda Akgül Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Uzmanlardan uyarı: Ev içi şiddet artabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 01:55:43. #1.15#
title