Uzmanlardan "Tüberküloz acil sağlık sorunu olmaya devam ediyor" uyarısı
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Uzmanlardan "Tüberküloz acil sağlık sorunu olmaya devam ediyor" uyarısı

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Uzmanlardan 'Tüberküloz acil sağlık sorunu olmaya devam ediyor' uyarısı

? Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (AKVUAM) Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, tüberkülozdan korunmada etkin yeni bir aşıya ve yeni ilaçlara ihtiyaç olunduğunu belirterek, "Tanı ve ilaçlarda direncin erken gösterilmesinde hızlı ve maliyeti düşük...

? Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (AKVUAM) Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, tüberkülozdan korunmada etkin yeni bir aşıya ve yeni ilaçlara ihtiyaç olunduğunu belirterek, "Tanı ve ilaçlarda direncin erken gösterilmesinde hızlı ve maliyeti düşük yöntemler gerekiyor." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (AKVUAM) "Dünya Tüberküloz (Verem) Günü" paneli, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

AKVUAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberkülozun ölümcül enfeksiyon hastalıkları sıralamasında ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2020 verilerine göre yıllık 10 milyon tüberküloz vakasının ve 1,4 milyon ölüm oranının görüldüğünü anlatan Çoban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüberküloz vakalarının yüzde 60'ını temsil eden ülkelerde tanı ve tedavilerde azalma görüldüğünü belirtti.

Verilere göre tanı konan ve tedavi edilen toplam hasta sayısında ciddi bir gerilemenin söz konusu olduğunu vurgulayan Çoban "Kovid-19 salgını bu anlamda tüberkülozu olumsuz etkiledi. Bu hastalıklardan kurtulmak için daha çok araştırma ve çalışma yapmak gerekiyor. Özellikle tüberkülozdan korunmada etkin yeni bir aşıya ve yeni ilaçlara ihtiyacımız var. Tanı ve ilaçlarda direncin erken gösterilmesinde hızlı ve maliyeti düşük yöntemler gerekiyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı Mikrobiyoloji Uzmanı Ahmet Arslantürk, halk arasında verem olarak nitelendirilen tüberkülozun, acil bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirterek, hastalığa verilen önemin azaltılmaması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19'un dünya genelinde tüm sağlık sorunlarının önüne geçtiğini aktaran Arslantürk, salgının halk sağlığı sorunu olan mevcut hastalıkları olumsuz etkilediğini belirtti.

Tüberkülozun yıllardır ölüme neden olan hastalıklar listesinde en üst sırada yer aldığını anlatan Arslantürk, geçen yıl ise Kovid-19'un en çok ölüme neden olan hastalık olarak en üst sıraya yerleştiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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