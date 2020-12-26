Uzmanlardan sürücülere uyarı
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Uzmanlardan sürücülere uyarı

26.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:43
Uzmanlardan sürücülere uyarı

Aydın'da geç gelen hava sıcaklarının ardından, lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Aydın'da geç gelen hava sıcaklarının ardından, lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Aydın'da zorunlu olmamasına rağmen il dışı yolculuk yapanların ve özellikle yaylarda tarım işleri ile uğraşanların yasal zorunluluktan değil güvenli sürüş için kış lastiği kullandığını belirtti.

Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulamasından muaf olan illerden biri olan Aydın'da havaların soğuması ile birlikte sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Aydın'da ova kesimleri ve şehir merkezlerinde hava sıcaklığı nadiren sıfırın atına düşse de yüksek kesimlerde sürekli don ve kar olayı yaşandığını belirten Aydın'ın tek kadın lastikçisi Deniz Işık, sağlıklı ve güvenli bir sürüş için kış lastiğinin çok önemli olduğunu söyledi. İl dışına çıkan ve zorunlu olan sürücülerin 01 Aralık itibariyle kışlık lastiklerini taktığını diğer sürücülerin ise yasal zorunluluğu olmadığı için havaların soğuması ile lastiklerini değiştirmeye başladığını belirten Deniz Işık, "Kış lastikleri soğuğa karşı özelliğini koruyabildiği için kaymayı önleyen özelliğe sahiptir. Birçok kişi yasal zorunluluğa dikkate alarak lastikleri değiştirirken kış lastiğinin önemini bilenler sağlıklı sürüş ve güvenlik için kullanıyor" diye konuştu. - AYDIN

Uzmanlardan sürücülere uyarı
Uzmanlardan sürücülere uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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