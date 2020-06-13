Uzmanlardan sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak uyarısı
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Uzmanlardan sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak uyarısı

KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr. Ömer Şenarslan, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları, sıcağa karşı uyardı.

Uzmanlardan sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak uyarısı
13.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:17

KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr. Ömer Şenarslan, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları, sıcağa karşı uyardı. Şenarslan, "Kalp damar hastalığı olan, hipertansiyonu olan insanların özellikle güneşin tepede olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları çok önemli. Mecburen dışarı çıkmak durumunda kaldıklarında çıkmadan önce sıvı almalarını, özellikle su tüketimini artırmalarını, hava alabilecek açık kıyafetler giymelerini ve şapka takmalarını öneriyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle, izinli günler dışında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, yeni kararla birlikte 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Hava sıcaklıklarının artmasıyla, uzun süredir evlerinde kapalı kalan 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma tehlikeli olabiliyor. Bazılarında kronik kalp ve damar rahatsızlığı, şeker ve tansiyon hastalıkları bulunan vatandaşlar, güneş ışınlarının kötü etkilerinden kendilerini korumak zorunda kalıyor.

Yaşı 65'in üzerindeki vatandaşların güneşin tepede olduğu saat 11.00 ile 16.00 arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Şenarslan, "Güneşin ve sıcaklığın kalp ve damar sistemi üzerinde olan olumsuz etkileri, sıvı kaybına bağlı tansiyon değişikliği olabileceği için bu saatlerde gölgede kalmak gerekiyor. Havanın daha düşük sıcaklıkta olduğu saatlerde dışarıdaki işlerimizi yapmalıyız. Kalp damar hastalığı olan, hipertansiyonu olan insanların özellikle güneşin tepede olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları çok önemli. Mecburen dışarı çıkmak durumunda kaldıklarında çıkmadan önce sıvı almaları, özellikle su tüketimini artırmaları, hava alabilecek açık kıyafetler giymelerini öneriyoruz" dedi.'BOL BOL SU TÜKETMELİLER'Yaz günlerinde yeterli sıvı tüketmenin çok önemli olduğundan bahseden Şenarslan, "Sıvı kaybına bağlı olarak, kalbin çalışma hızı artar, tansiyon düşüş eğilimi gösterir, kalp aritmileri tetiklenir. Dolaşımın etkilenmesine bağlı olarak kalp krizlerinin tetiklenme ihtimali vardır. Normalde bir insanın günlük 2 buçuk litreye kadar sıvı tüketmesi lazım. Bol bol su tüketmeliler. Gazlı içecekler ve içinde glikoz bulunan içeceklerden kaçınmalılar. Taze sıkılmış meyve suları tüketilmeli. Maden suyu ve sodayı da fazla tüketmemek gerekiyor. Çünkü içinde sodyum bulunması nedeniyle hipertansiyon hastaları için tetikleyici olabiliyor" diye konuştu.'PAMUKLU VE KETEN GİYSİNLER'65 yaş üzeri kişilerin dışarı çıkarken, pamuklu ve keten kıyafetler giymeleri gerektiğini söyleyen Şenarslan, "Yüze ve gövdeye yeterli gölge sağlayacak geniş şapkalarla dışarı çıkabilirler. Tatil dönemine giriyoruz, havuz başında, denizde çok fazla güneşlenmemek, güneşin altında uzun saatler geçirmemek önemli. Eve döndükten sonra sıvı kaybını gidermeye yönelik sıvı tüketmek gerekiyor. Sindirimi zor, yağlı ve hamur işi gıdalardan uzak durmalılar. Hafif gıdalara yönelerek, meyve tüketimi yapılmalı" dedi.'GÖLGEDE OTURUYORUZ'Gaziemir'de gölgede arkadaşlarıyla oturan Zekai Çakır (90), "Bir iki arkadaşımla görüşüyorum. Bu yaştan sonra başka yapacak işimiz yok. Kahvede oturuyoruz. Gölgede oturuyorum. Dışarı çıkmak iyi oldu, 3 aydır evden çıkmıyordum" dedi.Mümkün olduğunca gölgeden yürüdüğünü söyleyen Cemal Tüzün (72), "Maskemi takıyorum, alışveriş esnasında insanlarla mesafeye dikkat ediyorum. Mümkün olduğu kadar toplu taşımayı kullanmıyorum, yürümek daha güzel. Hiçbir hastalığım yok. Emekli beden eğitimi öğretmeniyim. Bol bol su içiyorum, su vücudun yakıtı. Genellikle arabadan gürültüden uzak ağaçlıklı ve deniz kenarı yerleri tercih ediyorum" diye konuştu.

Alsancak'ta bir kafede çay içen Abdullah Elçin (72), "Hava almak için çıkıyorum, insanın içi açılıyor. Geziyorum, kendimi evde tutamıyorum. Çok sıkılıyorum. Bir ayağım felç fakat Karşıyaka'dan Alsancak'a geldim. Gölgeye kaçıyorum, güneş altında kalmıyorum. Tek başıma oturup çay içiyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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