Uzmanlardan sigara tiryakilerine çağrı; mutlaka destek alın
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Uzmanlardan sigara tiryakilerine çağrı; mutlaka destek alın

10.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:57
Uzmanlardan sigara tiryakilerine çağrı; mutlaka destek alın

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Uzman Klinik Psikologlar, Dünya Sigara Bırakma Günü'nde sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen ancak bir türlü başarılı olamayanlara, "Uzmanlara başvurun, destek alın" çağrısında bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Uzman Klinik Psikologlar, Dünya Sigara Bırakma Günü'nde sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen ancak bir türlü başarılı olamayanlara, "Uzmanlara başvurun, destek alın" çağrısında bulundu.

"SİGARA TEDAVİSİ MÜMKÜN BİR BAĞIMLILIK"

Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal medya kanalı Küçükçekmecem TV'ye konuşan Küçükçekmece Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'nde görevli (BAYAMER) Uzm. Klinik Psikolog Nilsu Gürcan, "Toplumumuzda 2 kişiden birinin sigara kullandığını söyleyebiliriz. Sigara bağımlılığı ilerleyen dönemlerde farklı bağımlılıklara geçiş nesnesi olarak kabul edilmektedir. Sigara bir bağımlılıktır ancak tedavisi mümkündür" dedi.

"SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARI BAYAMER' E BEKLİYORUZ"

BAYAMER olarak öncelikle kendilerine başvuran kişilerin bağımlılık seviyesini değerlendirdiklerini belirten Gürcan, "Kişilerin sigara kullanımları üzerine oluşan ritüellerini psikoterapi ya da farmakolojik tedavi yöntemleri ile kırmaya çalışıyoruz. Sigara kullanımından dolayı ruhsal sorunlar oluştuysa bunları da terapi sürecinde ele alıyoruz. BAYAMER' e başvurabilirsiniz. Bu konuda sıkıntı yaşayan Küçükçekmeceli vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.

"KARARLI OLMAK DEMEK ZATEN BAŞARMAK DEMEK"

Bağımlılığı, "Fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlara yol açmasına rağmen bir maddenin alınıyor olması, kişinin kendisini almaktan alıkoyamamasıdır" olarak tanımlayan Uzman Klinik Psikolog Gülçin Feride Demirtaş ise, "Bırakamıyorum, olmuyor, karar veriyorum ama yapamıyorum diyenlere gerçekten de denediniz mi diyorum mesela. Sigara bırakmanın yolları var, bunları denemeniz gerekiyor. Bence yapabilirsiniz, kararlı olmak demek zaten başarmak demektir" ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmak, destek ve bilgi almak isteyen kişilerin 444 4 360/ 7400 ve 8320 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.


Uzmanlardan sigara tiryakilerine çağrı; mutlaka destek alın
Uzmanlardan sigara tiryakilerine çağrı; mutlaka destek alın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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