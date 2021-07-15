Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı: Renk körlüğü ve katarakta neden oluyor

Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı: Renk körlüğü ve katarakta neden oluyor Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan güneş gözlükleri vitrin ve tezgahlardaki yerini aldı.

Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı: Renk körlüğü ve katarakta neden oluyor

DİYARBAKIR - Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan güneş gözlükleri vitrin ve tezgahlardaki yerini aldı. Uzmanlar sahte güneş gözlüklerinin renk körlüğü ve katarakta neden olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Yaz mevsimi ile birlikte vatandaşların güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başladı. Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan güneş gözlükleri vitrinlerdeki yerini aldı. Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruması için tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Son yıllarda internet satışlarında ucuz sahte gözlükler renk körlüğü ve katarakt oluşumuna neden olabileceğini kaydeden uzman optisyen Kahraman Özer, vatandaşların internet ortamında veya işportacılardan gözlük almaması gerektiğini söyledi. Özer, "Sahte güneş gözlükleri tezgah ve işportacılarda bulunur. Gözlük mağazalarında sahte güneş gözlükleri bulunmaz. Sağlık Bakanlığı onaylı ve sürekli denetlenen iş yerleri olduğu için sahte güneş gözlüğü satma gibi bir lüksü de olmaz optikçilerin. Sahte güneş gözlükleri kullananların renk körlüğüne kadar gittiğini görüyoruz. Erken yaşlarda katarakt hastalıkları başlıyor, katarakt genç yaşta tedavisi olmayıp 60'lı yaşlarda göze yapay mercek takılımıyla olurken renk körlüğünün tedavisi hiçbir şekilde yok. Gözlüklerin orijinal olup olmadığını sadece optikçiler bilir, sahte güneş gözlükleri 20 liradan başlarken orijinalleri ise 250 liradan başlıyor. Genelde sahte güneş gözlükleri bilinmedik internet sitelerinde satılıyor, yerel mağazalarda sahte güneş gözlüğü olmaz en azından karşında muhatap olacak biri var. Güneş gözlüğünü internette aldığın zaman karşında hiç kimse yok, sahte olduğunu fark edince geri gönderme servisi yapacak kimse de yok, o zaman sahte olduğu belli oluyor. Genelde polarize filtreli camlar en sağlıklı camlardır, çünkü bölgemizde güneş çok fazla olduğu için polarize kullanımı en iyisidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal